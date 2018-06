Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Desgracei a minha vida", diz homem que matou por causa de cigarro

Júlio assassinou Margarida no quarto onde viviam, no Porto.

08:36

Após ter assassinado na madrugada de terça-feira a companheira Margarida Castro no quarto onde viviam, na rua Barão São Cosme, por esta não querer apagar um cigarro no Porto, Júlio Rodrigues falou com um amigo.



"Ele ligou-me e disse: 'Eu desgracei a minha vida'. Contou-me que a Margarida estava morta", disse um amigo de Júlio, que já está na cadeia.



Tanto os amigos como os familiares de Margarida estão em choque, uma vez que não existiam relatos de maus-tratos.



"A Margarida estava doente e o Júlio cuidava muito bem dela. Ninguém entende isto, mas ele não tem perdão", afirmou uma familiar da vítima.