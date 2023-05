Desmantelada alegada rede de tráfico de droga e detidos seis suspeitos na Ribeira Grande

Dois homens ficaram em prisão preventiva por serem "os principais mentores" de uma alegada rede de tráfico de droga no concelho da Ribeira Grande, nos Açores, numa operação que permitiu "desmantelar uma relevante célula criminosa", revelou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da PSP indica que, de acordo com as investigações, a suposta rede criminosa era composta pelos "seis arguidos" agora detidos e presentes a tribunal, que se dedicavam alegadamente ao tráfico de droga sintética, junto de "vários toxicodependentes residentes em várias freguesias do concelho de Ribeira Grande", na ilha de São Miguel.

Essa alegada rede, segundo a PSP, atingia "uma dimensão significativa, uma vez que a atividade criminosa se estendia desde a freguesia da Ribeirinha até aos Fenais da Ajuda".

O Comando Regional da PSP nos Açores adianta que dos seis detidos, dois ficaram "em prisão preventiva", outros dois com a medida de coação de "prisão domiciliária", por serem os que "mais ativamente" colaboravam na alegada rede, enquanto outros dois suspeitos ficam obrigados "a apresentações obrigatórias perante as autoridades".

Segundo a polícia, os seis homens detidos têm idades compreendidas entre os 27 e os 39 anos e estão "fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de droga".

As diligências policiais decorreram "ao longo de mais de um ano" e as investigações apontam para "a existência de uma célula de tráfico de estupefaciente a operar no concelho da Ribeira Grande", adianta ainda o Comando Regional da PSP.

A detenção dos suspeitos levou a "uma operação policial de forte envergadura", envolvendo aproximadamente meia centena de polícias, peritos técnico-forenses e binómios cinotécnicos da PSP e da GNR, que permitiram "a realização, em simultâneo, de várias buscas a residências e veículos dos suspeitos".

Na sequência da operação policial foi possível detetar e apreender "uma quantidade significativa de droga sintética, 18.000 euros em numerário, três automóveis, entre outros objetos relacionados com a atividade criminosa levada a cabo pelos arguidos", acrescenta a PSP.

O Comando Regional dos Açores sublinha a importância dos resultados obtidos pela investigação, porque permitiram "desmantelar uma relevante célula criminosa ligada ao escoamento de um dos tipos de droga que maior impacto negativo tem causado na saúde dos consumidores" e também para os "índices de segurança" do concelho da Ribeira Grande "fortemente fustigado por este tipo de criminalidade".