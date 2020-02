Despista-se durante fuga à GNR em Campo Maior

Uma fuga à GNR de Campo Maior terminou este sábado de madrugada com um despiste contra o muro e o condutor preso por falta de carta. Mas na altura em que os militares inspecionavam o carro e encontraram um saco de supermercado cheio de liamba, o suspeito voltou a tentar fugir, desta vez a pé.A fuga inicial deu-se quando o homem, de 41 anos, foi mandado parar durante uma operação Stop. Mas um quilómetro depois saiu de estrada e colidiu contra um muro. Rapidamente os militares perceberam o motivo da fuga. O homem não tinha carta e no carro trazia 276 doses de ‘erva’.Nesta altura voltou a tentar escapar, mas em vão e foi detido. Minutos depois surgiu no local um outro homem, de 28 anos, que tudo fez para chegar à fala com o suspeito já detido. Mas foi reconhecido pelos elementos da GNR e também acabou preso uma vez que sobre ele pendia um mandado de detenção por crimes de tráfico.