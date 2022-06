Despiste contra camião do lixo deixa trabalhador em estado grave

Um trabalhador da recolha de lixo ficou esta manhã ferido com gravidade após um carro se ter despistado contra o camião em que trabalhava, na estrada Nacional 205, em Torre, no concelho de Amares.A vítima foi transportada para o hospital de Braga, tendo sofrido graves lesões nas pernas.O alerta foi recebido às 10H03 e no local do despiste estiveram presentes 5 elementos, apoiados por 2 viaturas dos bombeiros de Amares.Os bombeiros de Amares prestaram socorro e ainda procederam à limpeza da via.A GNR deslocou-se para o local e registou a ocorrência.