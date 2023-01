Um despiste de um autocarro fez quatro feridos ligeiros, esta quinta-feira, no Barreiro.As vítimas foram três passageiros e o motorista e foram transportados para o Hospital do Barreiro.O alerta foi dado por volta das 14h03.No local estiveram 17 operacionais dos Bombeiros e PSP, apoiados por oito viaturas e o coordenador da Proteção Civil do Barreiro.