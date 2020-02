Despiste de camião do lixo faz um ferido grave em São Brás de Alportel

O despiste de um camião do lixo em São Brás de Alportel fez um ferido grave.A vítima é o condutor do camião, que foi transportado de helicóptero para o hospital, uma vez que a EN2 é uma zona de difícil acesso.O condutor vinha do aterro sanitário da Cortelha.A estrada encontra-se cortada em ambos os sentidos.As causas do despiste ainda são desconhecidas.