Despiste de camião em Santo Tirso faz um ferido grave

Condutor do veículo pesado é a vítima de acidente em Monte Córdova.

O condutor de um camião ficou esta segunda-feira ferido num despiste que aconteceu numa rua de Mote Córvoda, em Santo Tirso, no distrito do Porto.



O veículo que transportava terra capotou e o condutor ficou encarcerado dentro da cabina da viatura. Os bombeiros tirsense tiveram de cortar a cobertura do veículo para retirar o homem.



O alerta para o acidente chegou pelas 11h15 e a vítima só foi retirada cerca de uma hora depois. Sofre ferimentos graves.



A Estrada Municipal 551, em Monte Córdova, Santo Tirso, está cortada ao trânsito desde as 12h30



Segundo os bombeiros, "estão já a decorrer os trabalhos de limpeza da via" bem como de "recuperação do camião", devendo a via "manter-se fechada, pelo menos, mais uma hora".



Segundo a página da Proteção Civil, consultada pelas 13h10, estão no local 20 operacionais apoiados por sete viaturas.