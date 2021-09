Despiste de camião em Sever do Vouga deixa condutor gravemente ferido

Um homem ficou gravemente ferido, ao final desta tarde de segunda-feira, na sequência do despiste do camião em que seguia, em Sever do Vouga. A viatura, por causas ainda não apuradas, despistou-se e saiu de estrada.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Sever de Vouga, para um acidente rodoviário, na A25, sentido Viseu/Aveiro, na zona das Talhas.O homem foi transportado para o hospital de Aveiro.O trânsito processa-se, nos dois sentidos, de forma condicionada. A equipa da Viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e a GNR estão no local.