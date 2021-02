O despiste de um camião, ao início desta tarde de segunda-feira, em Talhadas, Sever do Vouga, na A25, sentido Viseu/Aveiro, está a condicionar o trânsito.O camião, que transportava veículos, tombou sobre a berma da estrada.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros de Sever do Vouga, para um acidente rodoviário. A GNR está no local. Não há registo de feridos.