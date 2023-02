Um camião despistou-se e tombou, esta segunda-feira, na A25. O acidente provocou um ferido ligeiro, o condutor do camião.Ao que oapurou trata-se de um camião que transportava aves. Ocorreu no quilómetro 61 no sentido Viseu-Aveiro, junto ao nó de Vouzela. A via rápida da A25 que liga Viseu a Aveiro encontra-se cortada.A GNR enonctra-se a coordenar os trabalhos para que a circulação possa ser reposta.