Uma viatura pesada de mercadorias despistou-se, na manhã desta terça-feira, na A4, na zona de Vila Meã, em Amarante. O condutor está encarcerado e os trabalhos de desencarceramento decorrem no local.

O acidente ocorreu por volta das 08h30 no sentido Porto-Amarante da A4. No local encontram-se mais de 20 operacionais dos bombeiros de Vila Meã e da GNR do posto de Trânsito da Maia.

O despiste ocorreu junto a uma área de serviço – local onde o acesso ao trânsito está cortado.



Em atualização.