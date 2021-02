O despiste de um camião, na A41, na Feira, ao início desta manhã de quinta-feira, provocou ferimentos no condutor.O alerta foi dado, às 08h07, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na A41, na zona de Nogueira de Regedoura, sentido Picoto/Espinho.O trânsito ficou condicionado a uma das vias. A vítima, com cerca de 55 anos, foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital da Feira.A GNR da Feira está no local e investiga as causas do acidente.