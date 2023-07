Um homem de 62 anos e uma mulher de 55 morreram, esta quinta-feira, após um despiste do carro em que seguiam, sentido Nelas - Santa Comba Dão, em Carregal do Sal. As vítimas estavam em paragem cardiorespiratoria quando os bombeiros chegaram ao local.A viatura despistou-se, saiu da faixa de rodagem e caiu de uma ribanceira. Foram os funcionários da empresa IP que se aperceberam do despiste, cerca das 9h30, e alertaram as autoridades.