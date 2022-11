Despiste de carro faz um ferido grave na A22 em Silves

Correio da Manhã.



O despiste de um veículo ligeiro provocou, esta terça-feira, um ferido grave na A22 em Silves, Faro.A vítima trata-se de um homem de 33 anos que após o embate ficou encarcerado, tendo sido retirado pelos os bombeiros, avançou fonte doO trânsito esteve condicionado na faixa da esquerda.No local estiveram os bombeiros voluntário de Lagoa, Silves, a GNR, o INEM e a concessionária via do infante. No total 7 veículos apoiados por 18 operacionais.As causas do acidente ainda estão por apurar. A GNR está a cargo da investigação.