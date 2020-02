Despiste de carro faz um morto na A22 junto a Portimão

Uma pessoa morreu durante a madrugada desta sexta-feira na sequência do despiste de uma viatura ligeira na Autoestrada 22 perto de Portimão, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 17.3 no sentido Lagos-Portimão, foi dado às 03h45.

A vítima mortal era o único ocupante da viatura.

A mesma fonte adiantou que a A22 (Via do Infante) não esteve cortada, apenas condicionada pelos meios de socorro.



No local estiveram sete operacionais, apoiados por quatro viaturas.