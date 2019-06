Despiste de carro revela rails inseguros presos com arames em Barcelos

Um carro despistou-se, este domingo às 15h20, embatendo nos rails laterais de acesso à ponte de Santa Eugénia, em Barcelos, tendo ‘voado’ para uma zona de árvores e vegetação densa.Imobilizou-se a poucos metros do rio Cávado.A condutora, que seguia sozinha, conseguiu sair do veículo com a ajuda de uma testemunha. Não sofreu ferimentos.As causas do despiste estão por apurar, mas quando o carro embateu no rail a estrutura de ferro cedeu porque está presa por arames.A situação insegura dura há dois anos.