Homem 72 anos morre em acidente com trator em Ponte da Barca

Um homem de 72 anos morreu na sequência de um despiste do trator agrícola em que seguia, no lugar de Formiga, freguesia de Sampriz, em Ponte da Barca, disse este domingo à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.Segundo José Freitas, o alerta foi dado cerca das 23h30 de sábado, sendo que o corpo do homem foi retirado do local do acidente cerca das 02h30 de domingo.O comandante do Bombeiros de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, adiantou que o alerta foi dado por familiares que estranharam a demora no regresso do homem a casa, de onde havia saído para realizar trabalhos agrícolas."Os familiares estranharam que não chegava a casa. Juntamente com os vizinhos começaram a procurar o homem. Acabaram por o localizar num caminho florestal, dando o alerta cerca das 23h30. Provavelmente o acidente ocorreu muito antes", adiantou.Segundo José Freitas, a "dificuldade em aceder ao caminho florestal e a densa vegetação", complicaram o trabalho dos bombeiros."Não foi fácil chegar ao local para remover o corpo. O caminho florestal está em muito mau estado", referiu.O corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML), instalado da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), em Viana do Castelo.Ao local compareceram cerca de 18 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez, Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e GNR.