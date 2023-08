Despiste de mota causa um morto em Braga

Um motociclista morreu, esta noite de sábado, na sequência do despiste da moto em que seguia, em Braga. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi levada para o hospital de Braga, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado.O alerta foi dado, para os bombeiros Voluntários de Braga, para um acidente rodoviário na avenida do Cávado, em Palmeira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Braga também foi acionada para o local.A GNR de Braga foi mobilizada e investiga as circunstâncias do acidente.