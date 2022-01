Despiste de mota provoca dois feridos em Cercal do Alentejo

O despiste de uma mota este domingo à noite na Estrada Nacional 262, na freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, provocou um ferido grave e um ligeiro.

As vítimas são dois homens com cerca de 30 anos, que vivem em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.

Os feridos, depois de estabilizados no local, foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado este domingo cerca das 22 horas, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Cercal do Alentejo com 4 operacionais apoiados por uma ambulância de socorro e um VLCI e os Bombeiros de Santiago do Cacém com 2 operacionais e uma ambulância de socorro.

Esteve também presente a VMER do Hospital do Litoral Alentejano e a SIV de Odemira com dois operacionais cada.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.