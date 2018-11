Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de motociclo faz um morto em São Mamede de Infesta

Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

10:51

Um homem de 37 anos morreu este domingo de madrugada após um despiste de motociclo na rua Godinho Faria, na freguesia de São Mamede Infesta, Matosinhos (Porto), disse fonte dos Bombeiros.



O alerta do despiste foi dado para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) esta madrugada pelas 04h23 e o óbito foi verificado no local do acidente pelas autoridades, adiantou a mesma fonte dos Bombeiros de São Mamade Infesta.



No local estiveram ainda equipas da PSP e da Brigada de Trânsito de Matosinhos.