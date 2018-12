Veículo transportava garrafas de vidro. Acidente provocou um ferido.

Por Hugo Rainho | 13:12

Um camião, carregado de garrafas vazias, entrou esta terça-feira de manhã em despiste e obrigou ao corte da Estrada Nacional 255, nos dois sentidos, no troço que liga as localidades do Alandroal e Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

O condutor e único ocupante da viatura ficou ferido e foi transportado para o hospital de Évora.

No local estiveram 11 operacionais entre bombeiros e GNR, e os trabalhos de remoção da carga na via preveem-se demorados.