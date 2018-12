Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de motociclo na EN245 faz um morto em Fronteira

Por Lusa | 17:54

Um homem morreu este sábado devido ao despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional (EN) 245, no concelho de Fronteira, distrito de Portalegre, revelou a Proteção Civil.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente, na estrada que liga os concelhos de Fronteira e Alter do Chão, foi dado às 16h17.



A estrada, acrescentou a mesma fonte, chegou a estar cortada nos dois sentidos, para as operações de socorro, mas o trânsito já circulava de forma alternada por volta das 17h15.



O condutor do motociclo foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital de Portalegre, acrescentou o CDOS.



Para o local, foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros, da GNR e ainda do Instituto Nacional de Emergência Médica, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Portalegre.