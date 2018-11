Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abalroa carros e mota da polícia em pleno IC19

Condutor detido após acidente com grande aparato.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um homem foi detido, esta segunda-feira ao início da noite, após ter abalroado vários carros e uma moto da PSP, na sequência da desobediência a uma ordem de paragem em pleno IC19, à passagem por Agualva-Cacém, no sentido Lisboa-Sintra.



O trânsito estava quase parado devido a um despiste com dois feridos ligeiros, na saída para o Cacém, e o condutor terá perdido a paciência e avançou atingindo outros carros, em frente à estação de serviço da BP.



Foi então que um motociclista da PSP mandou parar o condutor mas também acabou abalroado. O homem foi perseguido mas voltou a bater e ficou encurralado no carro. Acabou detido.



Fonte oficial da PSP disse ao CM que desta ação não resultaram feridos. Testemunhas referem que um agente chegou a efetuar pelo menos um disparo para o ar quando tentava fazer parar o fugitivo, o que a polícia não confirmou.



Foi mobilizada para o local mais de uma dezena de agentes da PSP.



O acidente provocou grandes filas de trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra, que chegaram à zona do Aeroporto Humberto Delgado, numa extensão de quase 20 quilómetros.