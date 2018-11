Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos em capotamento de carro na VCI no Porto

Acidente aconteceu cerca das 14h12 desta quarta-feira.

15:25

Duas pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um veículo ligeiro ao início da tarde desta quarta-feira na Autoestrada 20, junto à saída para o Viaduto Faria Guimarães, no Porto.



Ao que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP do Porto, o veículo terá capotado na sequência do despiste, resultando dois feridos ligeiros.



O alerta foi dado às 14h12. O trânsito esteve condicionado, mas não houve necessidade de proceder ao corte da via.