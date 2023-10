Um emigrante português em Andorra, de 37 anos, morreu na segunda-feira no despiste do Porsche Cayenne que conduzia. A viatura seguiu em frente numa curva de uma estrada de montanha e caiu numa ravina de 100 metros. Hugo Calado era natural de Montalegre, Trás-os-Montes.





De acordo com as autoridades de Andorra, a vítima foi projetada do carro e foi necessário empenhar um helicóptero, drones e binómios caninos nas buscas. O acidente ocorreu pelas 16h00 e o corpo foi encontrado às 18h00. O acidente ocorreu na chamada estrada de Rabassa.