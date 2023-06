Um homem, de 67 anos, sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste de um trator em Merufe, Monção.



O alerta foi dado às 15h02 para um acidente no lugar de Vinhó.





A vítima foi assistida no local e depois transportada para o Hospital de Viana do Castelo.Os bombeiros de Monção estiveram nesta ocorrência com sete operacionais e duas viaturas. Também a GNR esteve no local.