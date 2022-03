Uma mulher de 74 anos ficou ferida num despiste de carro, na manhã desta quinta-feira, na rua da Boa Nova, em Ceivães, no concelho de Monção. A vítima ficou encarcerada e foi resgatada e assistida no local pelas equipas dos bombeiros de Monção.O alerta foi dado às 08h15.A GNR tomou conta da ocorrência.A vítima foi transportada pelos bombeiros de Monção para o Hospital de Viana do Castelo. A idosa sofreu ferimentos graves.