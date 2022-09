Despiste de trator provoca um morto na Covilhã

Um homem de 56 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de um trator agrícola na localidade de Pereiro, concelho da Covilhã, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu às 13h34, na localidade de Pereiro, freguesia de Sobral de São Miguel (Covilhã), tendo sido mobilizado para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"O despiste do trator ocorreu num caminho florestal, do qual resultou a morte de um homem de 56 anos", adiantou.

No local, estiveram 26 operacionais e seis veículos dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pêro da Covilhã e a GNR, além do helicóptero do INEM Centro.