Despiste de veículo de mercadorias faz sete feridos em Beja

O despiste de um veículo de mercadorias de caixa aberta, ocorrido pelas 14h36 desta sexta-feira em São Matias, Beja, causou sete feridos.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Beja disse ao CM que seis dos feridos foram transportados ao hospital daquela cidade, enquanto o sétimo foi assistido no local.

De acordo com o capitão Hugo Monteiro, do Comando Territorial de Beja da GNR, os feridos, todos trabalhadores da construção civil, "deslocavam-se do local de trabalho para as suas residências", tendo o acidente ocorrido no Itinerário Principal (IP) 2, ao quilómetro 333,4, em São Matias.

Segundo ainda o oficial da GNR, os feridos, que se deslocavam numa carrinha de transporte de mercadorias com caixa aberta, "têm idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos", sendo "naturais da Gâmbia e da Guiné".

Segundo o oficial da GNR, a estrada esteve condicionada ao trânsito "durante duas horas", mas pelas 17h30 circulava-se já sem qualquer restrição.



A gravidade do sinistro levou ainda à mobilização da Viatura Médica de Emergência Rápida do Hospital de Beja.



Foram mobilizados 16 operacionais e 9 viatura dos corpos de bombeiros de Beja, Vidigueira e Cuba, e ainda da GNR.