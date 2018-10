Despiste de viatura provoca um morto em Almeida

Vítima, um homem de aproximadamente 30 anos, era o único ocupante da viatura.

Por Lusa | 09:05

O despiste de um veículo ligeiro este sábado de madrugada provocou uma vítima mortal no concelho de Almeida, distrito da Guarda, divulgou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



A vítima é um homem de aproximadamente 30 anos, sendo que o despiste ocorreu por volta das 01h30, na estrada municipal 604, no concelho de Almeida, disse à agência Lusa fonte do CDOS da Guarda.



De acordo com a mesma fonte, a vítima era o único ocupante da viatura e o óbito foi confirmado no local.



No local, estiveram 13 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeida, GNR e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).