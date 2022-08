Despiste e colisão matam dois motociclistas em Odivelas e Alcanena

Dois homens, de 26 e de 52 anos, morreram esta segunda-feira em consequência de acidentes que envolveram os motociclos que estavam a conduzir, em Odivelas e em Alcanena.O primeiro acidente ocorreu de madrugada, no Senhor Roubado, emOdivelas, e causou a morte a um homem de 26 anos, que perdeu o controlo do motociclo e se despistou. Foi assistido por equipas dos bombeiros de Odivelas e transportado em estado considerado muito grave, na Viatura Médica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O motociclista viria a falecer, pelas 02h15, já na urgência desta unidade hospitalar da capital. A esquadra de trânsito da PSP de Loures investiga as causas do acidente mortal.O outro acidente ocorreu por volta das 13h00, em Filhós, freguesia de Bugalhos e concelho de Alcanena, e causou a morte a um homem de 52 anos e ferimentos numa mulher. Tratou-se de uma colisão envolvendo o motociclo em que seguia a vítima e um carro ligeiro. A morte do motociclista foi confirmada no local por uma equipa médica do INEM e o corpo removido para autópsia. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR de Santarém.