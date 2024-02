Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, na sequência despiste do carro em que seguia, na Feira.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na A1, sentido norte/sul, na zona de São João de Ver. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação também foi acionada.O destacamento de trânsito da GNR está no local. O trânsito está condicionado a uma faixa de rodagem.