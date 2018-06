Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste no IC20 com quatro carros faz três feridos ligeiros em Almada

Vítimas foram socorridas no local.

23:23

Um despiste que envolveu quatro carros causou este domingo à noite três feridos ligeiros no IC20, no sentido Costa da Caparica-Almada.



Segundo confirmou fonte do CDOS de Setúbal ao CM, o alerta foi dado às 22h21.



As vítimas foram socorridas no local, onde estiveram também os Bombeiros da Trafaria e uma ambulância do INEM.