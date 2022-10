Carro despista-se na N17 em Miranda do Corvo mas condutor sai ileso

Um carro capotou, esta segunda-feira, na sequência de um despiste na Estrada Nacional 17, em Miranda do Corvo.O alerta foi dado às 8h00.O condutor perdeu o controlo numa curva e galgou a vedação de uma antiga unidade de restauração e hotelaria " Varandas do Ceira" , só tendo parado após ter capotado para o varandim do restaurante.O condutor acabou por sair ileso e não teve de ser assistido.No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, uma equipa de militares da GNR. No total dez operacionais.O trânsito da estrada nacional 17 entre Coimbra e Miranda do Corvo não ficou condicionado, uma vez que a viatura ficou imobilizada no jardim do restaurante, fora da via pública.As causas do acidente estão a ser apuradas pela Guarda Nacional Republicana (GNR).O Carro vai ser, entretanto, rebocado.