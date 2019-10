Despiste obrigou a interromper circulação na ponte do Guadiana durante madrugada

O trânsito rodoviário na ponte internacional do Guadiana, principal ligação entre Portugal e Espanha a sul, esteve interrompido esta madrugada devido a um despiste de um pesado, que fez um ferido ligeiro, disse fonte da Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse à Lusa que as autoridades receberam as 00h27 um alerta a dar conta um despiste de um pesado, que colidiu com dois automóveis ligeiros, e o trânsito "só foi normalizado às 04h40"."A colisão entre o veículo pesado fez um ferido leve", afirmou a fonte do CDOS à agência Lusa.No local, a prestar assistência, esteve um dispositivo com oito veículos e 22 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, da GNR, da polícia espanhola e dos Bombeiros de Huelva (Espanha), segundo a fonte do CDOS.A ponte do Guadiana está a ser reabilitada, com a circulação entre o Algarve e a região autónoma espanhola da Andaluzia a ser feita por apenas duas faixas, uma em cada sentido, em vez das habituais duas para cada lado.A Câmara de Castro Marim pediu, a 04 de outubro, a suspensão de portagens na Via do Infante (A22) enquanto não terminavam as obras da Ponte Internacional sobre o rio Guadiana, que estão em curso "desde junho de 2017" e tiveram conclusão prevista para "novembro de 2018".A Infraestruturas de Portugal, empresa que gere a rede viária portuguesa, já tinha revisto o calendário da obra em abril e comunicado publicamente que os trabalhos, com conclusão inicialmente prevista para 2018, só iriam ser concluídos no final do ano de 2020, devido a problemas com um empreiteiro e a danos detetados nos tirantes que obrigavam a alargar as obras por mais cerca dois anos.O município de Castro Marim fez a proposta de suspender portagens na A22 por temer que as condicionantes com a obra tivessem "consequências gravosas" para "o turismo, a atividade económica e a mobilidade neste espaço intercidades", que faz a ligação entre os três municípios da fronteira sul luso-espanhola, ligando Castro Marim e Ayamonte (Espanha).Embora o trânsito tenha estado interrompido de madrugada, foi possível reabrir a circulação a tempo de evitar transtornos de maior na travessia, num dia em que milhares de visitantes espanhóis se deslocam a Vila Real de Santo António por ocasião do feriado nacional em celebra a hispanidade.Esta sexta-feira é o principal dia da feira da Praia, em Vila Real de Santo António, e muitos espanhóis aproveitam a coincidência com o feriado nacional no seu país para visitarem a localidade fronteiriça algarvia.A data coincide também com o mercado mensal de Castro Marim, que se celebra no segundo sábado de cada mês e costuma também ser muito visitado por espanhóis.