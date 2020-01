Despiste provoca dois feridos em Odemira

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou na tarde desta sexta-feira, dois feridos ligeiros, na localidade de Fataca, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

As vitimas são duas mulheres, de 46 e de 85 anos, que eram as únicas ocupantes da viatura que se despistou, capotou e ficou imobilizada a poucos metros da via.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 393-1, que liga Vila Nova de Milfontes a São Teotónio.

Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o Serviço de Urgência Básica de Odemira.

O alerta foi dado às 14h31, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira com 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.