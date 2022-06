Despiste provoca ferimentos a idoso em Cercal do Alentejo

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros, na Estrada Nacional 120, à saída de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém, provocou esta segunda-feira ferimentos ligeiros a um homem de 84 anos.

A viatura caiu de uma altura de 10 metros, ficando imobilizada junto a uma habitação.

O idoso depois de estabilizado no local pelos operacionais dos Bombeiros de Cercal do Alentejo foi transportado para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Para facilitar as operações de socorro, o trânsito esteve interrompido numa faixa de rodagem durante cerca de uma hora.

O alerta foi dado às 15h38 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Cercal do Alentejo com 8 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.



Despist provoca ferimentos a idoso