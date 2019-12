O despiste de uma viatura provocou um ferido na manhã desta quarta-feira na Estrada Nacional (EN) 118, no cruzamento do Ulme, na Chamusca, Santarém.A vítima teve de ser desencarcerada.O alerta foi dado pelas 08h49. A via encontra-se cortada nos dois sentidos.No local estiveram os Bombeiros da Chamusca, a GNR e a viatura m+édica de Santarém, num total de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.Em atualização