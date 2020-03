Despiste seguido de capotamento faz um ferido no Porto. Veja as imagens

O despiste, seguido de capotamento, de uma viatura ligeira fez esta quinta-feira um ferido ligeiro na Rua Chaves Oliveira, no Porto. O acidente deu-se junto à saída do Mercado Abastecedor do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima recebeu assistência no local e não quis seguir para nenhuma unidade hospitalar.O alerta para este acidente foi dado às 10h27.