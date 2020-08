Despiste seguido de capotamento mata homem na A1 em Santarém

O despiste de um carro na A1, à passagem por Santarém, provocou ao final da tarde deste domingo a morte a um homem e ferimentos ligeiros num outro ocupante da viatura.

De acordo com fonte da Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 19h15 ao km 67 da A1, no sentido Norte-Sul. A viatura terá embatido no separador central, capotou e foi depois projetada para a berma.

O homem que morreu terá sido projetado para o exterior da viatura. Populares ainda prestaram socorro até à chegada dos bombeiros e do INEM, cujo médico veio a atestar o óbito.

Estiveram no local 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR. O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Santarém.