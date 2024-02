A PSP deteve 41 pessoas no espaço de oito dias em operações de combate à criminalidade realizadas no Grande Porto.Em causa vários crimes: seis foram detidos por furto dentro de carros, quatro por furto em supermercados, três por não terem carta e dois por tráfico.Os outros foram detidos por conduzir com álcool, por ofensas à integridade física, falsificação e desobediência.