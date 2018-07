Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidas quatro pessoas e apreendidas 400 doses de haxixe nos Açores

Suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada para aplicação das correspondentes medidas de coação.

18:31

A PSP de Ponta Delgada, nos Açores, deteve na quinta-feira três homens e uma mulher suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes e apreendeu cerca de 400 doses individuais de haxixe, foi anunciado esta sexta-feira.



A operação, desencadeada através da Esquadra de Investigação Criminal, centrou-se no Bairro do Lajedo, em Ponta Delgada, e contemplou o cumprimento de um mandado de busca domiciliária, que permitiu a apreensão de uma "quantidade significativa de produto estupefaciente".



"No decurso da busca foram ainda apreendidas 75 doses individuais de heroína, bem como diversos equipamentos eletrónicos e quantias monetárias relacionadas com a atividade criminosa praticada pelos arguidos", adianta a PSP em comunicado.



A operação policial teve por objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, de cariz familiar, que as autoridades presumem que operava há vários meses numa das zonas urbanas sensíveis da cidade e que seria responsável por abastecer "inúmeros cidadãos toxicodependentes que ali se deslocavam".



Os quatro cidadãos detidos, entre os 32 e os 43 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada para aplicação das correspondentes medidas de coação.