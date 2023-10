Um homem de 29 anos usou artes marciais - pontapés e chaves de pulso - para tentar evitar ser algemado e detido, após ter insultado, ameaçado e agredido os polícias que o apanharam a conduzir com uma taxa-crime de álcool de 2,08 g/l, em Odivelas.Um PSP ficou ferido numa mão e no lábio. Quando foi abordado, o homem apresentou um passe da Carris e disse que nunca teve carta de condução.Atirou-se para o chão e, em andamento, tentou partir o vidro do carro da PSP.