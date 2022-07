Quase abalroou a PSP e acabou por se despistar contra as barreiras de madeira das Festas do Colete Encarnado. Ainda tentou a fuga a pé, mas acabou detido.



Um homem de 28 anos lançou o pânico na EN10 ao conduzir um carro em direção a Vila Franca de Xira a alta velocidade, por vezes fora de mão e sem respeitar qualquer regra.Quase abalroou a PSP e acabou por se despistar contra as barreiras de madeira das Festas do Colete Encarnado. Ainda tentou a fuga a pé, mas acabou detido.

O homem, que ainda reagiu violentamente contra os polícias, que tiveram de usar a força, acusou uma taxa crime álcool de 1,50 g/l e não tinha carta de condução. A situação ocorreu na quarta-feira às 05h45.



O condutor sofreu ferimentos no despiste contra as barreiras e foi assistido no hospital. Ficou em liberdade.