Despista-se com carro de familiar e simula carjacking e sequestro para esconder acidente

Um homem estrangeiro de 28 anos simulou ter sido vítima de carjacking e sequestrado para esconder a um familiar que lhe tinha roubado o carro e que se tinha despistado com a viatura, em Rio de Mouro, Sintra.O homem estava alcoolizado quando seguia ao volante do carro e contou à PSP que tinha sido vítima de carjacking por três ladrões armados e que o sequestraram no banco traseiro da viatura.Já na esquadra acabou por admitir que era tudo mentira. O tribunal multou-o em 600 euros e está proibido de conduzir durante 6 meses.