A patrulha da GNR circulava na EN13, em Mindelo, Vila do Conde, quando um Mercedes que ia no sentido oposto virou para uma rua, passando o traço contínuo. Os militares ligaram os sinais luminosos ou sonoros, o condutor, de 47 anos, desobedeceu à ordem de paragem e fugiu a alta velocidade. Cerca de um quilómetro depois, na Rua do Pinheiro, o fugitivo colidiu de forma violenta com o Fiat Punto em que seguia João Silva - que tinha ido buscar jantar ao McDonald’s.