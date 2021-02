Detido agressor que ameaçava ex-companheira de morte

A GNR deteve um homem, de 27 anos, por violência doméstica à ex-companheira, em Felgueiras. A detenção aconteceu, na quarta-feira, no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação e apoio a Vítimas Específicas de Penafiel.Em comunicado, a GNR explica que os militares apuraram que o suspeito, após o fim da relação com a vítima, de 26 anos,– em outubro de 2020 – começou a fazer-lhe ameaças de morte e a injuriá-la durante as visitas que fazia às filhas de ambos, menores, que vivem com a mãe.A situação agudizou-se quando o agressor teve conhecimento de que a vítima tinha começado uma nova relação. Segundo o comunicado, a mulher chegou a "temer pela sua integridade física e pela própria vida". O suspeito – já com antecedentes pelos mesmos crimes, e também por furtos, abuso de confiança, desobediência, condução perigosa, sem carta e sob efeito do álcool – estava já a cumprir uma pena de prisão domiciliária.A GNR explica que ainda assim, o agressor aproveitava os períodos em que estava autorizado a ausentar-se de casa por razões profissionais "para importunar a vítima onde quer que ela se encontrasse".Tendo em conta o escalar da gravidade dos factos, o homem acabou detido e presente, esta quinta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel. Ficou com pulseira eletrónica e proibido de quaisquer contactos com a vítima, numa distância de 500 metros.