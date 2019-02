Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido casal suspeito do homicídio de idoso em setembro no Algarve

Suspeitos, ambos desempregados, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das eventuais medidas de coação.

14:49

A Polícia Judiciária (PJ) deteve duas pessoas suspeitas do homicídio de um homem com cerca de 70 anos, ocorrido em São Brás de Alportel, no Algarve, em setembro passado, anunciou esta terça-feira a diretoria do sul.



Os detidos são um casal, de 39 e 38 anos, que foi identificado durante "um meticuloso trabalho de investigação" e análise dos "relevantes elementos probatórios" recolhidos, precisou a Polícia Judiciária num comunicado.



Munidos de um mandado de detenção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, os investigadores conseguiram deter o casal "pela presumível autoria de um crime de homicídio que vitimou um homem em São Brás de Alportel, [distrito de] Faro", acrescentou a PJ.



"Os factos criminosos remontam a 18 de setembro de 2018, data em que foi localizado o cadáver de um homem, septuagenário, encontrado por familiar no interior da moradia onde habitava em São Brás de Alportel", recordou a PJ.



A investigação concluiu rapidamente que o homem tinha "sido violentamente agredido" e iniciou o trabalho que culminou, na segunda-feira, com a detenção "dos presumíveis autores" do crime.



O casal, o homem com 39 anos e a mulher com 38, ambos desempregados, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das eventuais medidas de coação, referiu ainda a PJ.