A PSP deteve um jovem de 17 anos por roubos no Metro de Lisboa e na via pública com ameaça de arma branca. O jovem chefiava um grupo que monitorizava previamente as vítimas nos transportes públicos.O gang roubava telemóveis, auriculares e carteiras e tinha por hábito usar os telemóveis das vítimas para solicitar serviços de transporte e fugir do local.O jovem está indiciado por quatro assaltos ocorridos em março. Levado a tribunal, ficou com apresentações diárias.