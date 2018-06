Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido com heroína à cintura no Aeroporto de Lisboa

Preso, e presente a juiz, ficou em prisão preventiva.

08:22

A PSP do aeroporto de Lisboa deteve um homem de 52 anos apanhado a tentar embarcar num voo com mais de dois quilos de heroína (20 500 doses individuais), escondidos num cinto improvisado.



A detenção ocorreu na quinta-feira da semana passada. Após uma revista feita por um funcionário da segurança privada, a PSP interveio por suspeitas de que o homem transportava droga.



Após ser descoberto o cinturão com a heroína acomodada, o suspeito afirmou ter recebido dinheiro de um homem para transportar a droga.



